📝 Заявление о выходе учредителя из организации должно быть удостоверено нотариально
Его заявление о выходе (форма Р13014) должно быть нотариально удостоверено по правилам законодательства о нотариате для удостоверения сделок. Об этом предупреждает УФНС.
Так, нотариус, удостоверивший заявление, в течение 2 рабочих дней подает в регистрирующий налоговый орган по месту нахождения общества заявление о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ — электронно с УКЭП.
В течение одного рабочего дня со дня подачи документа нотариус отправляет по адресу организации в ЕГРЮЛ и/или по электронной почте удостоверенное им заявление участника о выходе из ООО и его копию.
Налоговики обращают внимание, что нотариальное удостоверение заявления, его подача в регистрирующий орган и направление документов юрлицу — это одно нотариальное действие.
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