📝 Заявление о выходе учредителя из организации должно быть удостоверено нотариально

В соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ участник вправе выйти из общества с ограниченной ответственностью (ООО) путем отчуждения своей доли, если такая возможность предусмотрена уставом.

Его заявление о выходе (форма Р13014) должно быть нотариально удостоверено по правилам законодательства о нотариате для удостоверения сделок. Об этом предупреждает УФНС.

Так, нотариус, удостоверивший заявление, в течение 2 рабочих дней подает в регистрирующий налоговый орган по месту нахождения общества заявление о внесении соответствующих изменений в ЕГРЮЛ — электронно с УКЭП.

В течение одного рабочего дня со дня подачи документа нотариус отправляет по адресу организации в ЕГРЮЛ и/или по электронной почте удостоверенное им заявление участника о выходе из ООО и его копию.

Налоговики обращают внимание, что нотариальное удостоверение заявления, его подача в регистрирующий орган и направление документов юрлицу — это одно нотариальное действие.