Для МСП в 2025 году откроют центры маркировки в нескольких регионах

Площадки по поддержке предпринимателей будут консультировать и помогать в работе с системой маркировки.

В Рязани и Черкесске на базе центров «Мой бизнес» откроются центры маркировки по поддержке малого и среднего предпринимательства в сфере госмаркировки товаров. В Санкт-Петербурге такой центр уже открылся. Для этого Минпромторг, Минэкономразвития, Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор госсистемы маркировки «Честный знак») и Национальное агентство развития предпринимательства «Мой бизнес — мои возможности» подписали меморандум о сотрудничестве на ПМЭФ-2025.

Планируется, что такие площадки появятся и в других регионах страны.

«Предпринимателям важно получать инструменты, которые упростят обязательные требования, предъявляемые государством. Центры станут основными площадками комплексной поддержки предпринимателей в вопросах маркировки. Здесь можно будет получить очную консультацию по маркировке, техническую поддержку по работе в государственной системе маркировки, подать заявку на действующие меры поддержки от оператора системы — ЦРПТ», — пояснила замминистра экономики Татьяна Илюшникова.

Также в центрах помогут заполнить карточки в Национальном каталоге, заказать и напечатать коды маркировки.