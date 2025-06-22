На Wildberries теперь можно продавать ранее купленные здесь товары

Компания РВБ (объединенная Wildberries & Russ) открыла для части клиентов маркетплейса возможность продавать товары друг другу. Новый C2C-сервис (customer-to-customer) уже доступен пользователям на территории России через сайт и мобильное приложение ВБ.

Пользователи смогут размещать объявления о продаже ранее купленных на Wildberries товаров и находить покупателей среди миллионов других клиентов платформы, сообщает маркетплейс.

Все такие товары будут отражены в отдельном разделе «Ресейл». Оплата за эти позиции будет отдельно от других обычных покупок на маркетплейсе. При этом доступна только 100% предоплата.

Чтобы выставить товар на продажу, уровень WB Кошелька должен быть максимальным.

В случае вопросов по товару покупатель может задать их прямо в карточке товара перед покупкой. А после получения посылки клиент может воспользоваться индивидуальным чатом для дальнейшей связи с продавцом.

После оформления заказа товар можно забрать из любого пункта выдачи заказов WB.

Деньги поступят продавцу только после получения товара покупателем.

В новом сервисе нельзя будет перепродать крупногабаритные товары, технику, ювелирные изделия, фармацевтическую продукцию, продукты питания, растения, алкоголь и товары 18+. Также есть ограничение по габаритам — 60×40×40 см. Стоимость товара может составлять от 50 до 25 000 рублей.