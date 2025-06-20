Минфин: постоянные разницы — это и не доходы, и не расходы

Определяемые по ПБУ 18/02 постоянные разницы не учитывают в целях налога на прибыль.

Минфин разъяснил порядок учета постоянных разниц в письме от 14.04.2025 № 03-03-06/1/36787.

Постоянные разницы, определяемые в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль», утвержденным приказом Минфина от 19.11.2002 № 114н, не считаются доходами и расходами в целях налога на прибыль. Поэтому их не учитывают в налоговой базе.

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