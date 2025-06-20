Татьяна Ким: более 90% продавцов вышли на прибыль за первые полгода работы на Wildberries
Маркетплейс Wildberries стал точкой входа в предпринимательство для большинства продавцов. Такие результаты показало исследование, проведенное компанией РВБ (Объединенная компания Wildberries & Russ).
Так, 59% продавцов полностью ушли из найма и теперь работают на себя, а 44% стали предпринимателями именно при выходе на интернет-площадку, рассказала руководитель РВБ Татьяна Ким на ПМЭФ-2025.
«Особого внимания заслуживают показатели окупаемости бизнеса на платформе. 29% продавцов вышли на окупаемость уже в первые три месяца работы, а 64% получили прибыль в течение первых шести месяцев», — подчеркнула Татьяна Ким.
58% селлеров теперь рассматривают Wildberries как основной источник дохода, добавила она.
52% продавцов на ВБ производят товары, 72% из них ведут производственную деятельность более года. А 26% продавцов начали производство одновременно с выходом на Wildberries.
50% тех, кто занимается только перепродажей, планируют запустить собственное производство, сказала Татьяна Ким.
По ее мнению, цифровые платформы открывают простой и быстрый доступ «на полку» для микро-, малых и средних предпринимателей.
«Благодаря маркетплейсам доступ на рынок электронной торговли получили продавцы, которые без цифровых платформ имели бы значительно меньше возможностей по продаже своего товара клиентам по всей стране», — заявила Ким.
Сейчас РВБ совместно с Агентством стратегических инициатив запустили проект «Платформа роста». В нем участвуют уже 15 регионов и более 350 локальных брендов.
Комментарии1
Глядя на эти восторженные цифры "успеха", не могу не спросить: 59% ушли из найма, а сколько из них продали душу маркетплейсу за иллюзии о предпринимательстве?