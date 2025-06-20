💰 Минтруд: МРОТ в 2026 году превысит 27 тысяч рублей

Повышение затронет 4,6 млн человек. Проектные документы уже готовят.

МРОТ в следующем году будет больше 27 тысяч рублей. Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков на ПМЭФ-2025.

«С учетом сложившейся динамики уровня оплаты труда видим, что в 2026 году МРОТ превысит 27 тысяч рублей», — сказал министр труда.

Он добавил, что повышение затронет около 4,6 миллиона человек.

Проектные документы для реализации инициативы уже готовят, величину МРОТ зафиксируют при подготовке закона о бюджете, уточнил Котяков.