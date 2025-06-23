Налоговики: упрощенный порядок получения вычета по образованию действует только для расходов с 2024 года

С 2025 года введен упрощенный порядок получения социальных налоговых вычетов по НДФЛ. Однако его нельзя применять к расходам, понесенным до 2024 года.

Для получения налогового вычета по обучению за 2024 год помимо декларации 3-НДФЛ нужно приложить документ, подтверждающий расходы. Им может служить справка об оплате образовательных услуг по форме КНД 1151158 (утв. приказом ФНС от 18.10.2023 № ЕД-7-11/755@).

Фрагмент презентации с вебинара «Порядок предоставления имущественных вычетов для физических лиц». Источник: ИФНС России № 24 по г. Москве

Этот документ можно заказать у организации, которая оказала образовательную услугу. Но справка действует только для расходов, понесенных после 1 января 2024 года.

Об этом 20 июня 2025 года сообщил представитель ИФНС России № 24 по г. Москве на вебинаре «Порядок предоставления имущественных вычетов для физических лиц». На нем присутствовал представитель «Клерка».

Для подтверждения расходов, понесенных до 2024 года, нужно приложить к декларации: