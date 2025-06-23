Налоговики: упрощенный порядок получения вычета по образованию действует только для расходов с 2024 года
Для получения налогового вычета по обучению за 2024 год помимо декларации 3-НДФЛ нужно приложить документ, подтверждающий расходы. Им может служить справка об оплате образовательных услуг по форме КНД 1151158 (утв. приказом ФНС от 18.10.2023 № ЕД-7-11/755@).
Этот документ можно заказать у организации, которая оказала образовательную услугу. Но справка действует только для расходов, понесенных после 1 января 2024 года.
Об этом 20 июня 2025 года сообщил представитель ИФНС России № 24 по г. Москве на вебинаре «Порядок предоставления имущественных вычетов для физических лиц». На нем присутствовал представитель «Клерка».
Для подтверждения расходов, понесенных до 2024 года, нужно приложить к декларации:
чеки или квитанции об оплате обучения;
договор с учебным заведением;
копию лицензии учебного заведения (если эти сведения не указаны в договоре);
справку об обучении на очном отделении и свидетельство о рождении (если вычет оформляется на родственника).
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