Ищем руководителя консультационного сервиса «Клерка»: выведи наш продукт на новый уровень
Мы ищем руководителя, который превратит консультации Клерка во флагманский сервис для бизнеса — не просто «ответ на вопрос», а настоящую экспертную защиту от налоговых и правовых рисков.
Что уже есть:
консультации от 1500 ₽;
база готовых ответов;
продажи внутри Клерк.Премиум;
команда сильных экспертов.
Аудитория? 6 миллионов пользователей. Доверие? Уже есть. Осталось собрать звенья в сильный, масштабируемый продукт.
Что нужно делать:
выстроить линейку услуг: налоги, бухгалтерия, юриспруденция;
поднять средний чек: от 10 000 до 30 000 ₽;
нанять крутых экспертов: бывшие налоговики, юристы, аудиторы;
ввести стандарты и экспертную проверку консультаций;
отвечать за юнит-экономику проекта;
сформировать позиционирование: «мы пишем за вас — жалобы, ответы ФНС, договоры».
💬 Мы ищем человека, который умеет запускать продукты, разбираться в цифрах и выстраивать процессы с экспертами. Опыт в legal tech, онлайн-образовании или консалтинге — огромный плюс.
📍 Работа удаленно или из офиса в Краснодаре или Москве.
💼 Полная занятость. Фикс + бонус от прибыли сервиса.
Пиши тут в коментах или напрямую Яне, нашему HRD: @Yanagnj.
Комментарии4
Ну что, господа, теперь за 1500 ₽ мы не только вопросик-то задать можем, а еще и от налоговиков себя защитим; не пора ли цены поднять, а то, глядишь, бесплатные консультации начнут раздавать по акции?
Правильно мыслите товарищ! )
А все заметили про московский офис? Мы же теперь и в Москве есть))