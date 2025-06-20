Ищем руководителя консультационного сервиса «Клерка»: выведи наш продукт на новый уровень

Мы в «Клерке» запускаем масштабную перезагрузку нашего сервиса консультаций. Сейчас это тысячи бухгалтерских вопросов, оперативные ответы от экспертов и включенность в подписку Клерк.Премиум. Но мы хотим больше.

Мы ищем руководителя, который превратит консультации Клерка во флагманский сервис для бизнеса — не просто «ответ на вопрос», а настоящую экспертную защиту от налоговых и правовых рисков.

Что уже есть:

консультации от 1500 ₽;

база готовых ответов;

продажи внутри Клерк.Премиум;

команда сильных экспертов.

Аудитория? 6 миллионов пользователей. Доверие? Уже есть. Осталось собрать звенья в сильный, масштабируемый продукт.

Что нужно делать:

выстроить линейку услуг: налоги, бухгалтерия, юриспруденция;

поднять средний чек: от 10 000 до 30 000 ₽;

нанять крутых экспертов: бывшие налоговики, юристы, аудиторы;

ввести стандарты и экспертную проверку консультаций;

отвечать за юнит-экономику проекта;

сформировать позиционирование: «мы пишем за вас — жалобы, ответы ФНС, договоры».

💬 Мы ищем человека, который умеет запускать продукты, разбираться в цифрах и выстраивать процессы с экспертами. Опыт в legal tech, онлайн-образовании или консалтинге — огромный плюс.

📍 Работа удаленно или из офиса в Краснодаре или Москве.

💼 Полная занятость. Фикс + бонус от прибыли сервиса.

Пиши тут в коментах или напрямую Яне, нашему HRD: @Yanagnj.