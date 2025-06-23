Налоговая: получить вычет по ДДУ можно только после подписания акта приема-передачи

По договору долевого участия (ДДУ) получить имущественный налоговый вычет по НДФЛ можно, не дожидаясь регистрации права собственности. Однако для этого нужно, чтоб был подписан акт приема-передачи жилого помещения.

Вопрос: договор долевого участия был заключен 2022 году, а акт приема-передачи жилья подписан в 2024 году. За какой период можно получить вычет?

По общему правилу вернуть НДФЛ с покупки квартиры можно за прошедшие три года. То есть в 2025 году можно получить вычет за 2022, 2023 и 2024 годы. Работает ли это правило в данном случае?

На этот вопрос 20 июня 2025 года ответил Городцев Андрей Михайлович — начальник отдела камеральных проверок № 5 ИФНС России № 24 по г. Москве на вебинаре «Порядок предоставления имущественных вычетов для физических лиц». На нем присутствовал представитель «Клерка».

Ответ: если договор долевого участия подписан в 2022 году, а акт приема-передачи — в 2024 году, то в 2025 году можно получить вычет за 2024 год. За 2022 и 2023 подавать декларацию и запрашивать вычет нельзя — право на получение вычета по такому договору возникает только с момента подписания акта приема-передачи.