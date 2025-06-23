Как стать налоговым резидентом ОАЭ, Кипра, Сингапура, Испании: какая страна выгоднее и подводные камни. Бесплатный вебинар!
Практические рекомендации, основанные на реальном опыте работы, эксперты дадут на бесплатном вебинаре «Персональные налоговые стратегии для международных инвесторов (ОАЭ, Кипр, Испания, Сингапур)». Он состоится 3 июля с 15:30 до 16:30 мск!
Программа вебинара:
№
Вопрос
О чем узнаете
1
Как стать налоговым резидентом таких стран, как ОАЭ, Кипр, Сингапур и Испания
Преимущества и подводные камни резидентства в этих странах.
Что реально нужно для получения статуса налогового резидента?
Приводит ли получение ВНЖ к налоговому резидентству?
2
Какая юрисдикция выгоднее для приобретения налогового резидентства и в каких случаях
Где выгоднее всего становиться налоговым резидентом в зависимости от различных целей и обстоятельств
3
Как выгодно можно использовать сертификаты налогового резидентства
Описание механизма работы и реальных преимуществ использования налоговых сертификатов в разных странах. Как правильно выбрать?
4
Можно ли «уйти из-под радаров» автоматического обмена информацией
Подробно о том, как происходит автообмен, какая информация выдается и что именно влияет на вероятность выдачи информации
5
Можно ли, используя сертификат, разграничить российский и зарубежный контур своих активов
Трансграничное владение активами: риски и особенности для резидентов и нерезидентов РФ
Эксперты дадут практические рекомендации, основанные на реальном опыте работы с такими юрисдикциями как ОАЭ, Кипр, Испания и Сингапур, для предпринимателей, инвесторов и владельцев международного бизнеса, которые хотят легально оптимизировать налоговую нагрузку и защитить активы.
🎤 В конце вебинара у вас будет возможность задать вопросы и получить персональные рекомендации от экспертов. Чтобы получить развернутый ответ, оставьте ваш вопрос заранее через форму «Задать вопрос ведущему» на странице мероприятия.
Спикеры:
Анастасия Васильева — р
уководитель налоговой практики NSV Consulting, к.ю.н.
Герман Ковешников — ю
рист налоговой практики NSV Consulting.
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