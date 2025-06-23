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Инвестиции

Как стать налоговым резидентом ОАЭ, Кипра, Сингапура, Испании: какая страна выгоднее и подводные камни. Бесплатный вебинар!

Многие предприниматели, инвесторы и владельцы международного бизнеса хотят легально оптимизировать налоговую нагрузку и защитить свои активы, поэтому задумываются — не пора ли переезжать в другую налоговую юрисдикцию.

Практические рекомендации, основанные на реальном опыте работы, эксперты дадут на бесплатном вебинаре «Персональные налоговые стратегии для международных инвесторов (ОАЭ, Кипр, Испания, Сингапур)». Он состоится 3 июля с 15:30 до 16:30 мск!

Программа вебинара:

Вопрос

О чем узнаете

1

Как стать налоговым резидентом таких стран, как ОАЭ, Кипр, Сингапур и Испания

Преимущества и подводные камни резидентства в этих странах.

Что реально нужно для получения статуса налогового резидента?

Приводит ли получение ВНЖ к налоговому резидентству?

2

Какая юрисдикция выгоднее для приобретения налогового резидентства и в каких случаях

Где выгоднее всего становиться налоговым резидентом в зависимости от различных целей и обстоятельств

3

Как выгодно можно использовать сертификаты налогового резидентства

Описание механизма работы и реальных преимуществ использования налоговых сертификатов в разных странах. Как правильно выбрать?

4

Можно ли «уйти из-под радаров» автоматического обмена информацией

Подробно о том, как происходит автообмен, какая информация выдается и что именно влияет на вероятность выдачи информации

5

Можно ли, используя сертификат, разграничить российский и зарубежный контур своих активов

Трансграничное владение активами: риски и особенности для резидентов и нерезидентов РФ

Эксперты дадут практические рекомендации, основанные на реальном опыте работы с такими юрисдикциями как ОАЭ, Кипр, Испания и Сингапур, для предпринимателей, инвесторов и владельцев международного бизнеса, которые хотят легально оптимизировать налоговую нагрузку и защитить активы.

🎤 В конце вебинара у вас будет возможность задать вопросы и получить персональные рекомендации от экспертов. Чтобы получить развернутый ответ, оставьте ваш вопрос заранее через форму «Задать вопрос ведущему» на странице мероприятия.

Спикеры:

  • Анастасия Васильева — р

    уководитель налоговой практики NSV Consulting, к.ю.н.

  • Герман Ковешников — ю

    рист налоговой практики NSV Consulting.

Регистрируйтесь по ссылке прямо сейчас на бесплатный вебинар 3 июля с 15:30 до 16:30 мск!

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