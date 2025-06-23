Как стать налоговым резидентом ОАЭ, Кипра, Сингапура, Испании: какая страна выгоднее и подводные камни. Бесплатный вебинар!

Многие предприниматели, инвесторы и владельцы международного бизнеса хотят легально оптимизировать налоговую нагрузку и защитить свои активы, поэтому задумываются — не пора ли переезжать в другую налоговую юрисдикцию.

Практические рекомендации, основанные на реальном опыте работы, эксперты дадут на бесплатном вебинаре «Персональные налоговые стратегии для международных инвесторов (ОАЭ, Кипр, Испания, Сингапур)». Он состоится 3 июля с 15:30 до 16:30 мск!

Программа вебинара:

№ Вопрос О чем узнаете 1 Как стать налоговым резидентом таких стран, как ОАЭ, Кипр, Сингапур и Испания Преимущества и подводные камни резидентства в этих странах. Что реально нужно для получения статуса налогового резидента? Приводит ли получение ВНЖ к налоговому резидентству? 2 Какая юрисдикция выгоднее для приобретения налогового резидентства и в каких случаях Где выгоднее всего становиться налоговым резидентом в зависимости от различных целей и обстоятельств 3 Как выгодно можно использовать сертификаты налогового резидентства Описание механизма работы и реальных преимуществ использования налоговых сертификатов в разных странах. Как правильно выбрать? 4 Можно ли «уйти из-под радаров» автоматического обмена информацией Подробно о том, как происходит автообмен, какая информация выдается и что именно влияет на вероятность выдачи информации 5 Можно ли, используя сертификат, разграничить российский и зарубежный контур своих активов Трансграничное владение активами: риски и особенности для резидентов и нерезидентов РФ

Эксперты дадут практические рекомендации, основанные на реальном опыте работы с такими юрисдикциями как ОАЭ, Кипр, Испания и Сингапур, для предпринимателей, инвесторов и владельцев международного бизнеса, которые хотят легально оптимизировать налоговую нагрузку и защитить активы.

🎤 В конце вебинара у вас будет возможность задать вопросы и получить персональные рекомендации от экспертов. Чтобы получить развернутый ответ, оставьте ваш вопрос заранее через форму «Задать вопрос ведущему» на странице мероприятия.

Спикеры:

Анастасия Васильева — р уководитель налоговой практики NSV Consulting, к.ю.н.

Герман Ковешников — ю рист налоговой практики NSV Consulting.

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