Минтруд рассчитывает на снижение теневой занятости на 0,5 млн человек каждый год

Методика борьбы с нелегальным трудом эффективно работает с 2024 года. Но в некоторых сферах теневая занятость – частое явление.

Минтруд рассчитывает на ежегодное снижение уровня теневой занятости в среднем на 500 тысяч человек. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков на ПМЭФ-2025.

«У нас, в принципе, сложилась неплохая динамика. Рассчитываем на среднегодовой показатель снижения – порядка 500 тысяч рабочих мест, выведенных из тени», — сказал Котяков РИА Новости.

Методику борьбы с нелегальным трудом разработали в 2024 году. По словам министра, она дает хороший эффект. Работу ведут межведомственные комиссии, которые действуют на стыке компетенций нескольких ведомств – ФНС, силового блока, Росреестра, СФР и других.

Но остаются сферы, для которых теневая занятость – частое явление. Это сфера услуг в некоторых субъектах РФ. Над проблемой нужно работать, добавил Котяков.

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