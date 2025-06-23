ФАС разработала критерии отнесения информации к интернет-рекламе

ФАС вместе с Роскомнадзором разъясняет, какие сведение относят к рекламе и правила ее маркировки. Для этого проводят тематические семинары, вебинары, круглые столы и конференции, рассказала на ПМЭФ-2025 замглавы ФАС Адиля Вяселева.

Кроме того, Антимонопольная служба разработала проект постановления Правительства, где разъясняет критерии отнесения к интернет-рекламе информации на маркетплейсах и сайтах-агрегаторах, в интернет-поисковиках и социальных сетях, добавила Вяселева.

Утверждение правил позволит участникам рынка отделять информацию коммерческого характера на отдельных информационных ресурсах от рекламы.

«Реклама в интернете должна быть достоверной, этичной, не вводить в заблуждение, соответствовать специальным требованиям к рекламе отдельных видов товаров», — напомнила замглавы ФАС.

Соблюдение этих норм усилит тренд саморегулирования отрасли и уменьшит число нарушений в сфере рекламы.