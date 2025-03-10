Интернет-реклама в 2025 году: что нужно знать бизнесу

Почему новый рекламный «налог» касается и вас
Начнем с того, что это не налог. О нем нет упоминаний в НК, он установлен законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ о рекламе, и администрировать его должен Роскомнадзор. Администрировать — в том числе исчислять суммы к уплате. Распространители рекламы представляют для этого информацию.
Размер сбора — 3% от квартального дохода от распространения в интернете рекламы для российских потребителей (ст. 18.2 закона о рекламе). Собранные средства направляются в федеральный бюджет на поддержку отечественных разработчиков ПО.
Важно! Сбор не будет взиматься при распространении рекламы на ряде ресурсов, например, сайтах информагентств, теле-, радиоканалов.
Почему рекламный сбор может затронуть обычного рекламодателя? Есть как минимум один бесспорный случай, когда придется самим исчислять и уплачивать сбор в бюджет. Если обычное юрлицо или ИП заключат рекламный договор с иностранным лицом, то юрлицу или ИП придется самим удерживать сбор, отчислять его суммы со стоимости услуг, перечислять в бюджет (ч. 5, 6 ст. 18.2 закона о рекламе).
Но и просто юрлицо или ИП могут рассматриваться как рекламораспространитель, даже не будучи рекламным агентством (агентом), когда они распространяют рекламу.
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Что считается рекламой, а что нет
Рекламодатель становится рекламораспространителем, который должен платить новый сбор, когда начинает транслировать в интернете информацию в любой форме, с использованием любых средств, которая (п. 1 ст. 3 закона о рекламе):
адресована неопределенному кругу лиц;
направлена на привлечение внимания к товару (работе, услуге), формирование, поддержание интереса к нему, продвижение на рынке.
Примеры, что считается рекламой:
ИП на свой странице ВК разместил контент с рекламным характером — неважно, о своих услугах, или об услугах других лиц.
Производитель-организация, которая на собственном сайте рекламирует свои товары, услуги.
Самозанятый блогер разместил в своем телеграм-канале логотип третьего лица.
Это предположение исходя из общих начал законодательства, поскольку критерии интернет-рекламы — что считать ею, что нет, — должно определить правительство (на 06.03.2025 соответствующего акта пока нет). Но глобально все, что обладает вышеперечисленными признаками — реклама, а то, что нет — не реклама.
ФАС разъяснял, что не считается рекламой:
Просто информация о своих товарах (работах, услугах), опубликованная на официальном сайте, страничках в соцсетях производителя, продавца. Но и они могут быть признаны рекламой, если есть ее признаки (см. выше). То есть просто подчеркивание УТП, избыточная эмоциональность с призывами к покупке могут быть признаны рекламой и повлечь за собой обязанность уплаты сбора.
Обзор товаров (работ, услуг) нескольких производителей — при условии, что целью не выступает продвижение.
Органичная интеграция — просто упоминание о новинках, например, в видеоролике, посте, стриме. Представляется, что достаточно высказать свое положительное отношение, сделать акцент на товаре — и это будет рекламой.
Но обязанность уплачивать сбор — не единственная у рекламораспространителя. Есть и другие, в том числе:
направлять в Роскомнадзор сведения об интернет-рекламе;
маркировать интернет-рекламу;
соблюдать требования к способам размещения рекламы.
Как информировать Роскомнадзор
Все рекламораспространители, исключая операторов соцрекламы, обязаны в течение 30 дней по окончании календарного месяца, в котором реклама была распространена, сообщить о ней в Роскомнадзор. Информация должна быть полной, достоверной и актуальной (ст. 18.1 закона о рекламе, п. 10 Правил взаимодействия Роскомнадзора с операторами рекламных данных). Иначе может последовать штраф по ч. 15 ст. 14.3 КоАП, например, для юридических лиц он составляет от 200 000 до 500 000 руб.
Какие именно сведения нужно представлять — указано в Составе информации, утвержденном распоряжением правительства от 30.05.2022 № 1362-р. Например, не нужно представлять информацию о рекламе собственных товаров рекламодателей, распространяемой ими или лицами, входящими с ними в одну группу лиц, которая направляется по электронной почте или в виде электронных сообщений через Интернет группам пользователей (подп. «а» п. 1 указанного Состава).
Как маркируется интернет-реклама
В рекламе, исключая ту, которая размещена в теле- и радиопрограммах и теле- и радиопередачах, распространяемых в интернете, должны быть:
пометка «реклама»;
указание на рекламодателя и (или) сайт (страницу сайта) с информацией о рекламодателе (ч. 16 ст. 18.1 закона о рекламе), которая позволяет однозначно его идентифицировать.
Согласно разъяснениям ФАС (письмо от 30.12.2022 № КТ/118754/22), надлежащим будет указание на рекламодателя, которое содержит полное или краткое наименования, включая организационно-правовую форму или ИНН, ОГРН. Если в рекламе указан товарный знак, содержащий наименование, то можно считать, что рекламодатель указан.
Внимание: в интернете можно распространять только рекламу с присвоенным идентификатором (ч. 17 ст. 18.1 закона о рекламе). Рекламодатель в рамках исполнения договора может получить идентификатор у оператора рекламных данных. Реестр есть на сайте Роскомнадзора.
Даже если организация рассылает рекламный пресс-релиз или размещает собственные рекламные материалы на собственном сайте, их все равно нужно маркировать и направлять информацию в Роскомнадзор (письмо Роскомнадзора от 14.11.2022 № 03-100982).
Распространение интернет-рекламы без маркировки или с нарушением требований к размещению идентификатора может повлечь за собой ответственность по ч. 16 ст. 14.3 КоАП. Так, штраф для юридических лиц составляет от 200 000 до 500 000 руб.
О рекламных рассылках
Они не запрещены, но нужно сначала получить согласие адресата (ч. 1 ст. 18 закона о рекламе, п. 4 ст. 2 закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ об информации, п. 35 ст. 2 закона о связи). Согласие должно быть сформулировано так, чтобы можно было бы:
безошибочно идентифицировать адресата;
на 100% быть уверенным в том, что он дал свое согласие;
подтвердить, что он согласился получать рекламу именно этого конкретного рекламораспространителя.
Важно понимать, что если, например, клиент согласился получать от вас прогноз погоды, то это автоматически не дает права посылать ему рекламу (см. п. 15 постановления Пленума ВАС от 08.10.2012 № 58).
О рекламе в соцсетях
Это тоже интернет-площадки (п. 1 ч. 1 ст. 10.6 закона об информации), так что все вышеописанные требования распространяются и на рекламу в соцсетях. Если на своей странице в «ВКонтакте» производитель разместил рекламную информацию, то нужно сообщать в Роскомнадзор, маркировать, размещать идентификатор и т. п.
Если просто разместить сведения об ассортименте, цене, скидках, правилах использования — это не реклама.
Также следует помнить, что если, например, ИП или руководитель организации ведут свою персональную страницу и подписчиков больше 10 000, следует предоставить в Роскомнадзор сведения, позволяющие ее идентифицировать (п. 1 ч. 1.1, ч. 1.2 ст. 10.6 закона об информации), и разместить на ней информацию о включении в перечень персональных страниц (п. 13 ч. 1 ст. 10.6 закона об информации). Иначе на этой странице нельзя распространять рекламу.
Подведем итоги. Обязанность платить «налог» на рекламу, информировать Роскомнадзор об интернет-рекламе, маркировать ее, соблюдать требования к способам размещения рекламы должны не только профессиональные деятели рекламной сферы, но и вообще все организации и ИП, которые транслируют на своих интернет-ресурсах информацию рекламного характера.
Конечно, вопросов в этой сфере больше, чем ответов, к тому же далеко не все еще однозначно урегулировано в нормативных актах. Между тем цена неопределенности велика, штрафы за нарушения достигают полумиллиона. Если вы столкнулись с явным нарушением своих прав, обращайтесь — специалисты «КСК ГРУПП» проанализируют ситуацию и используют имеющиеся шансы для того, чтобы предотвратить негативные для вас последствия.
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