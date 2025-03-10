Интернет-реклама в 2025 году: что нужно знать бизнесу

Начнем с того, что это не налог. О нем нет упоминаний в НК, он установлен законом от 13.03.2006 № 38-ФЗ о рекламе, и администрировать его должен Роскомнадзор. Администрировать — в том числе исчислять суммы к уплате. Распространители рекламы представляют для этого информацию.

Размер сбора — 3% от квартального дохода от распространения в интернете рекламы для российских потребителей (ст. 18.2 закона о рекламе). Собранные средства направляются в федеральный бюджет на поддержку отечественных разработчиков ПО.

Важно! Сбор не будет взиматься при распространении рекламы на ряде ресурсов, например, сайтах информагентств, теле-, радиоканалов.

Почему рекламный сбор может затронуть обычного рекламодателя? Есть как минимум один бесспорный случай, когда придется самим исчислять и уплачивать сбор в бюджет. Если обычное юрлицо или ИП заключат рекламный договор с иностранным лицом, то юрлицу или ИП придется самим удерживать сбор, отчислять его суммы со стоимости услуг, перечислять в бюджет (ч. 5, 6 ст. 18.2 закона о рекламе).

Но и просто юрлицо или ИП могут рассматриваться как рекламораспространитель, даже не будучи рекламным агентством (агентом), когда они распространяют рекламу.