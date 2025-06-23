Добросовестным участникам закупок дадут преференции: законопроект-2025
Высокий индекс деловой репутации должен поощряться при госзакупках. Об этом заявила советник руководителя ФАС Ольга Горбачева на ПМЭФ-2025.
ЭКГ-рейтинг – это индекс деловой репутации, который помогает заказчикам найти добросовестных участников закупки.
По мнению Горбачевой, высокие показатели рейтинга нужно вознаграждать преференциями:
давать дополнительные баллы в конкурсах;
снижать размер обеспечения контракта.
«Компании с высоким индексом показывают лучшие результаты при выполнении контрактов. В 2025 году служба провела анализ: более 50% компаний, включенных в РНП, имеют в рейтинге уровень ниже 50 баллов», — отметила Ольга Горбачева.
В связи с этим ФАС инициировала разработку законопроекта о преференциях добросовестным участникам закупок.
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