Добросовестным участникам закупок дадут преференции: законопроект-2025

ФАС инициировала разработку нормы о поощрении компаний с высоким ЭКГ-рейтингом.

Высокий индекс деловой репутации должен поощряться при госзакупках. Об этом заявила советник руководителя ФАС Ольга Горбачева на ПМЭФ-2025.

ЭКГ-рейтинг – это индекс деловой репутации, который помогает заказчикам найти добросовестных участников закупки.

По мнению Горбачевой, высокие показатели рейтинга нужно вознаграждать преференциями:

давать дополнительные баллы в конкурсах;

снижать размер обеспечения контракта.

«Компании с высоким индексом показывают лучшие результаты при выполнении контрактов. В 2025 году служба провела анализ: более 50% компаний, включенных в РНП, имеют в рейтинге уровень ниже 50 баллов», — отметила Ольга Горбачева.

В связи с этим ФАС инициировала разработку законопроекта о преференциях добросовестным участникам закупок.