«Опора России» просит доработать законопроект о полномочиях ФНС по оценке компаний

Бизнес-объединение видит риски для предпринимателей и не знает, как работают сервисы ФНС по сбору данных.

Законопроект о наделении ФНС полномочиями по оценке финансово-экономического состояния компаний просят доработать. Его принятие в текущей редакции может спровоцировать необоснованные ограничения для юридических лиц, считает бизнес-объединение «Опора России». Свою позицию бизнес-объединение отразило в письме главе комитета ГД по бюджету и налогам Андрею Макарову, пишут «Ведомости».

Правительственный законопроект о наделении ФНС полномочиями по оценке финансово-экономической деятельности компаний был внесен в Госдуму в начале мая и уже прошел первое чтение. Поправки хотят внести в закон о налоговых органах.

«ФНС уже выступает администратором государственных информационных систем со сведениями об ИП и юрлицах, формирует аналитические базы данных, используемых в принятии решений различными органами власти и ведомствами», — указано в пояснительной записке к законопроекту.

В 2023 года работает Сервис оценки юрлиц, доступ к которому налогоплательщики получают в личном кабинете.

Но поправки Кабмина несут целый ряд рисков для предпринимателей и нуждаются в доработке, считает глава «Опоры России» Александр Калинин. Орган, который занимается налоговым администрированием, по сути, одновременно будет проводить налоговый аудит. При этом ФНС использует более 30 цифровых решений по сбору данных, но бизнес не знает, по каким алгоритмам они работают, добавил он.