Перевозить грузы анонимных заказчиков предлагают запретить

Общественная потребительская инициатива предлагает обязать интернет-площадки разработать критерии допуска компаний на транспортно-логистический рынок и усилить контроль за легальностью заказчиков услуг.

Грузоперевозчикам хотят запретить работать с анонимными заказами. Так рассчитывают снизить поток контрабанды и опасных грузов, угрожающих общественной безопасности. Контролировать легальность отправителей и следить за фальсификатом и товарами двойного назначения должны будут интернет-биржи перевозок.

Такое предложение разработала и направила в Правительство Общественная потребительская инициатива (ОПИ), пишут «Известия».

«В законопроекте о реестре грузоперевозчиков, который рассматривается Госдумой, отсутствует обязанность транспортно-логистических платформ проверять легальность допускаемых на свои площадки заказчиков и исполнителей», — говорится в письме ОПИ.

Новый законопроект о платформенное экономике тоже не устанавливает регулирование для агрегаторов перевозок, добавляет ОПИ.

Сейчас на рынке есть с десяток крупных цифровых платформ (агрегаторов), где перевозчики берут заказы на доставку грузов: Roolz, Ati.su, Монополия, Перевозка24, Traffic и другие. По мнению руководителя ОПИ Олега Павлова, некоторые из них регистрируют фактически анонимных отправителей.

Через анонимные аккаунты оформляют поставки незаконных товаров, фальсификата, контрабанды и грузов двойного назначения, которые могут использоваться в том числе для совершения диверсий.

ОПИ просит кабмин разработать критерии допуска компаний на транспортно-логистический рынок и обязать агрегаторов обеспечить контроль за легальностью контрагентов.

Перед регистрацией на биржах предлагается верифицировать заказчиков и владельцев груза по ИНН, проверять, есть ли данные о них в госреестрах. Если нет – агрегаторы должны будут блокировать таких отправителей и не допускать на рынок.