Россиянам упростят и ускорят получение госуслуг: эксперимент стартует 25 июня 2025 года

С 25 июня 2025 года по 31 декабря 2027 в России проведут эксперимент для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг, сервисов, реализации жизненных ситуаций. Постановление Правительства от 19 июня 2025 года № 923 об этом подписала глава кабмина Михаил Мишустин.

Во время пилота планируется оптимизировать предоставление людям и бизнесу как отдельных услуг, так и комплекса услуг в формате жизненных ситуаций. Также сократят сроки предоставления услуг и число обязательных очных посещений при получении услуг, количество необходимых предъявляемых документов. Кроме того, больше госуслуг будут оказывать без личного присутствия граждан: в электронной форме, в том числе в проактивном формате.

«В ходе эксперимента будут сформированы и апробированы система управления изменениями при предоставлении услуг, сервисов, реализации жизненных ситуаций, система оперативного реагирования на случаи снижения качества предоставления услуг, сервисов, реализации жизненных ситуаций. В этих целях будут разработаны и утверждены оптимизированные стандарты предоставления услуг и реализации жизненных ситуаций», — говорится в сообщении Правительства.

Участниками эксперимента станут Минцифры, Минэкономразвития, другие федеральные органы власти, СФР, МФЦ, региональные органы власти и органы местного самоуправления.