Менять IMEI телефонов запретят: законопроект-2025 Минцифры

Власти работают над законопроектом по борьбе с интернет-мошенниками. Хотят создать единую базу устройств и блокировать украденные телефоны.

Минцифры разработало поправки в закон о связи, согласно которым пользователям запретят менять идентификационные номера телефонов — IMEI.

Кроме того, планируется создать единую базу мобильных устройств, сообщают «Известия». Такие поправки – часть общего законопроекта Минцифры, направленного на борьбу с киберпреступностью.

«При наличии признаков недостоверности сведений об идентификаторе или совершения противоправных действий указанные сведения направляются в государственную информационную систему противодействия правонарушениям», — говорится в проекте.

IMEI – это 15-значный код, который есть у всех мобильных телефонов. По ним операторы определяют, какой аппарат находится в их сети и могут отслеживать его местоположение. Службы безопасности банков по IMEI определяют, что в мобильное приложение заходит клиент, а не мошенник, подменивший сим-карту, рассказал директор Института исследований интернета Карен Казарян.

«Подмена IMEI — один из инструментов киберпреступников, который позволяет, например, скрыть устройство, послужившее инструментом мошенничества. Кроме того, меняют IMEI и владельцы сим-боксов, служащих для спам-обзвонов, рассылок и опять-таки применяющихся в мошеннических контакт-центрах. После этой процедуры устройство, с которого исходил подозрительный трафик, операторы и банки видят совершенно новый гаджет», — объяснил эксперт.

Сейчас манипуляции с IMEI никак не регулируются.

Также в Правительстве обсуждают создание единого реестра IMEI. Такая система позволит блокировать по этим номерам украденные или нелегально ввезенные в Россию смартфоны.