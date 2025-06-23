СФР готовится выплачивать семьям с детьми «налоговый кешбэк»

Право на меру поддержки получат семьи с двумя и более детьми, доход которых не более 1,5 прожиточного минимума на человека.

СФР готовится оказывать новую меру соцподдержки — семейную налоговую выплату или «налоговый кешбэк». Об этом рассказал «Известиям» глава Соцфонда Сергей Чирков.

«По нашим оценкам, на эту меру социальной поддержки будут претендовать более семи миллионов семей. Поэтому Социальный фонд уже начал готовиться к осуществлению данной выплаты и будет стараться осуществлять ее по принципу социального казначейства: только на основании заявления семьи без предоставления каких-либо документов, использовать данные, которые нам будут давать коллеги из других госорганов», – сказал руководитель СФР.

Выплату смогут получить семьи с двумя и более детьми, если их доход не превышает 1,5 прожиточного минимума на человека. Размер поддержки рассчитают на основе дохода семьи.

Чтобы получить семейную налоговую выплату, нужно будет подать заявление через Госуслуги или лично в СФР.