Алиханов: экономический эффект от маркировки составил 1,2 трлн рублей

Руководитель Минпромторга рассказал об эффекте от введения маркировки и о борьбе с фейковыми производителями.

Экономический эффект от маркировки товаров за 5 лет составил 1,2 трлн рублей в виде налоговых и других поступлений в бюджеты всех уровней, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

«Более половины от указанной суммы удалось добиться за счет обеления рынка табачной продукции – 627 миллиардов рублей. Результаты в других товарных группах тоже ощутимые. По молочной продукции – 148 миллиардов рублей, в легкой промышленности – 143 миллиарда рублей, в сегменте обуви – 85 миллиардов рублей, в отношении парфюмерии – 35 миллиардов рублей», — уточнил он в интервью РИА Новости.

Также дополнительно заработал 687 млрд рублей легальный бизнес – за счет роста своей доли на рынке, добавил министр.

Он напомнил, что с 1 сентября 2025 вводится запрет продаж на кассе, если разрешительные документы признаны недействительными уже после выхода продукции в оборот.

Также Минпромторг борется с предприятиями-фантомами, которые оформляют нелегальный импорт как продукцию российского происхождения: так, 92% проверок по обуви, товарам легпрома и БАДам показали, что их производители – это лжепредприятия. По их адресам нашли пустыри, жилые дома или заброшенные здания.

Алиханов считает, что это импорт, который оформляется как продукция российского происхождения, чтобы уйти от таможенных пошлин и контроля. Таким компаниям ограничивают выдачи кодов маркировки, а их продукцию блокируют.