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Иностранные работники

Депутаты предлагают уточнить ограничения по оплате больничного иностранным работникам

Право на получение пособий по временной нетрудоспособности предлагают давать, если страховые взносы за иностранца уплачивались не менее 6 месяцев. А право на выплаты по беременности и родам – при наличии минимального страхового стажа 1 год.

23 июня 2025 года в Госдуму внесли законопроект, которым предлагается внести изменения в закон об обязательном соцстраховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (№ 255-ФЗ). Права иностранных работников на выплату пособий хотят уточнить.

Сейчас иностранцы, временно пребывающие в России и работающие по патенту или трудовому договору, имеют право на выплаты по больничному, если работодатель платит за них страховые взносы не менее 6 месяцев. Права на получение выплат по беременности и родам при рождении ребенка у иностранных работниц при этом нет.

Депутаты предлагают установить, что иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно или временно проживающие в России, работающие по трудовым или гражданско-правовым договорам, будут иметь право на пособие по временной нетрудоспособности, если за них уплачены страховые взносы в течение не менее 6 месяцев.

А право на выплаты по беременности и родам при рождении ребенка и по уходу за ребенком до 1,5 лет будет у этих категорий работников только при наличии у них минимального страхового стажа — не менее одного года.

Если закон примут, он вступит в силу с 1 января 2026 года.

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