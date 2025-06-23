Вычет НДФЛ можно получить и за учебу за границей

Для подтверждения права на социальный налоговый вычет по НДФЛ необходима лицензия, в том числе при получении образования не в России.

За свое обучение вычет можно получить при любой форме образования. То есть не только очная, но и заочная, очно-заочная (смешанная). Если вычет на обучение детей – то только очная форма.

С 2024 года увеличены предельные суммы вычетов, с которых вернут НДФЛ:

Чье обучение оплачено До 2024 года После 2024 года За себя 120 000 руб. 150 000 руб. За детей до 24 лет (за каждого) 50 000 руб. 110 000 руб.

На эти моменты на вебинаре «Социальные налоговые вычеты для физических лиц» обратила внимание Светлана Исаева — заместитель начальника 3-го камерального отдела ИФНС № 27 по г. Москве. На нем был представитель «Клерка».