Вычет за оплату спортивных занятий супруга/супруги не дадут

В состав социального налогового вычета по НДФЛ входят расходы на физкультурно-оздоровительные услуги. Но только за себя или детей.

Вычет за спорт действует с 2022 года. Его можно заявить при условии, что организация или ИП включены в ежегодно формирующийся Минспортом перечень. То есть на момент подачи декларации 3-НДФЛ на вычет данная организация/ИП должны быть актуальны в этом перечне.

К 3-НДФЛ надо приложить договор и платежные документы. С 2024 года действует утвержденная форма справки по физкультурно-оздоровительном услугам.

Про это на вебинаре «Социальные налоговые вычеты для физических лиц» рассказала Светлана Исаева — заместитель начальника 3-го камерального отдела ИФНС № 27 по г. Москве. На нем был представитель «Клерка».

Она особо отметила, что вычет предоставляется на себя и своих несовершеннолетних детей. А на супруга/супругу он не положен.