Мишустин поручил ускорить работу над законопроектом о маркетплейсах

Глава Правительства Михаил Мишустин поручил максимально ускорить работу над законопроектом о маркетплейсах.

«Предстоит оперативно подготовить предложения по координации и стыковке информационных и других инструментов поддержки продвижения бизнеса, включая финансовые и гарантийные возможности Корпорации развития малого и среднего предпринимательства, а также большие массивы данных по состоянию рынков. Ими обладают в том числе маркетплейсы. Прошу Дмитрия Юрьевича (Григоренко) максимально ускорить работу над законопроектом об их развитии, чтобы в ближайшее время рассмотреть его на заседании Правительства», — сказал премьер-министр.