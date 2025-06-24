Топ-5 частых ошибок при заполнении декларации по НДС упрощенцами в 2025 году

Налоговики выделили самые частые ошибки при заполнении на УСН деклараций НДС: одновременно применяют несколько ставок, освобожденные от НДС заполняют все разделы, а нулевые отчеты присылают те, у кого есть движение по счетам.

УФНС сообщает о самых частых ошибках, которые делают налогоплательщики УСН при заполнении НДС-декларации:

№ Суть ошибки 1 Сведения в счете-фактуре отличаются от сведений из оригинального документа (дата, номер, ИНН) 2 Заполнение всех разделов деклараций налогоплательщиками, освобожденными от НДС по ст. 145 НК 3 Одновременное применение ставок НДС 20%, 5%, 7% и налоговых вычетов (в одной декларации заявлены все три ставки и налоговые вычеты) 4 Неправомерное применение вычетов НДС (технические ошибки, фиктивные вычеты) 5 Оформление нулевых НДС-деклараций при наличии движения по счетам и кассе

Сейчас введен мораторий на штрафы за невовремя отправленные декларации НДС за налоговый период с 1 января по 31 декабря 2025 года, если в таком периоде ИП или компания на УСН впервые стали плательщиком НДС: постановление Правительства № 530 от 23.04.2025.

Также до 1 июля 2027 года приостановлена блокировка операций по счетам за непредставление упрощенцами деклараций НДС – п. 3 и 3.2 ст. 76 НК.

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