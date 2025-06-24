Сообщение в военкомат отправляют по месту регистрации сотрудника, а не работодателя

Если сотрудник зарегистрирован в другом регионе РФ – сведения о приеме на работу, увольнении, изменении данных отправляют в военкомат, где он стоит на воинском учете.

Часто компании принимают на работу сотрудников из других регионов, из-за чего у них возникает вопрос: в какой военкомат отправлять отчетность – по месту нахождения компании или месту регистрации сотрудника.

Сообщение в военкомат при приеме на работу, увольнении или изменении данных подают в военкомат, где сотрудник стоит на воинском учете, т. е. по месту его регистрации.

Сведения о приеме работника, который подлежит воинскому учету, нужно отправить в соответствующий военкомат в течение 5 дней со дня приема. Это делает руководитель или сотрудник, ответственный за воинский учет в компании.

Ранее мы писали, как передать сведения через ЛК воинского учета.

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