⏳ До 25 июня 2025 нужно отправить уведомление на ЕНП по НДФЛ и взносам + сдать ряд отчетов

Налоговые агенты должны отчитаться за период с 1 по 22 июня. Заплатить НДФЛ и страховые взносы нужно до 30 июня.

25 июня 2025 года включительно – крайний срок для отправки уведомления по ЕНП:

о рассчитанных и удержанных налоговыми агентами суммах НДФЛ за период с 1 по 22 июня (код 31/03),

страховых взносах за май 2025 года (код 31/02).

Заплатить эти суммы нужно до 30 июня, предупреждает региональное УФНС.

За вторую часть июня с 23 по 30 число (код 31/13) налоговые агенты отправляют уведомление до 3 июля, а заплатить нужно будет до 7 июля (перенос с 05.07).

В регионах, где применяются районные коэффициенты к выплатам, применяют КБК:

182 1 01 02210 01 1000 110 – для НДФЛ до 650 тыс. руб., к налоговой базе до 5 млн руб. в год;

182 1 01 02230 01 1000 110 – для НДФЛ сверх 650 тыс., к налоговой базе свыше 5 млн в год.

Если районные коэффициенты не применяют — используются ранее введенные КБК.

Также не позднее 25.06.2025 нужно представить:

персонифицированные сведения о физлицах за май;

ЕФС-1 со сведениями о трудовой деятельности;

декларацию по налогу на прибыль (по фактической прибыли);

декларацию по ЕСХН в связи с прекращением предпринимательской деятельности в мае;

декларацию НДПИ за май;

декларацию в связи с прекращением предпринимательской деятельности по УСН в мае;

декларацию по акцизам за май.

Бизнес на АУСН до 25 июня должен заплатить налог за май (на ЕНП).

Чтобы вовремя сдавать отчетность и платить налоги, смотрите наш бухгалтерский календарь.

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