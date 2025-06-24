СФР разъяснил порядок расчета дохода семьи для получения единого пособия

Доходы для единого пособия оценивают за 12 месяцев. Отсчет начнут за месяц до месяца подачи заявления.

Расчетный период, за который оцениваются доходы семьи для выплаты единого пособия, составляет 12 месяцев. Отсчет начинают за 1 месяц до месяца подачи заявления, уточнил СФР.

Например, если заявление подают в июне 2025 года, то в расчет возьмут доходы с мая 2024 года по апрель 2025 года.

Право на единое пособие есть у семей с доходом ниже регионального прожиточного минимума. Для этого Соцфонд оценивает нуждаемость семьи.

Чтобы график выплат не прерывался, СФР рекомендует подавать заявление в последний месяц, когда выплачивают пособие.

Ранее мы писали, что при назначении единого пособия не учитывают летнюю подработку школьников.