На сайте ФНС теперь можно подписать электронный договор в машиночитаемом виде

Электронные документы можно будет подписывать мобильной подписью через бесплатное приложение.

Сервис ФНС создания электронных документов в машиночитаемом виде дополнили возможностью подписывать договор формата PDF/A-3 мобильной подписью, сообщает Налоговая служба.

Раньше подписывать электронные документы можно было только через сторонние решения. Для этого нужно было покупать лицензию на криптографический софт. Теперь можно в одном месте создать договор, подписать его мобильной подписью и отправить контрагенту.

Приложение «Моя подпись» бесплатное, уточняет ФНС.

Мобильное приложение «Моя подпись» от ФНС также позволяет получить в удостоверяющем центре ФНС электронную подпись для ИП и руководителей компаний.

Скачать приложение «Моя подпись» для смартфонов на Android можно на сайте ФНС.

В третьем квартале 2025 года сервис обещают дополнить функционалом подписания мобильной подписью электронных счетов-фактур и УПД.