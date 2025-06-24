В 2025 году налоговики начислили в два раза больше пеней. Это соответствует плану Минфина

Налоговики проводят больше проверок. Кроме того, размер пени вырос из-за ключевой ставки ЦБ.

В первом квартале 2025-го ФНС начислила пеней на 183 млрд рублей. Это в два раза больше, чем в прошлом году.

Об этом пишут «Известия».

Пени начисляют за каждый день просрочки. Раньше действовал временный порядок расчета по фиксированной ставке — 1/300 ключевой ЦБ в день. Сейчас платят так:

за первые 30 дней задержки — по ставке 1/300;

с 31-го по 90-й день — 1/150;

после трех месяцев — снова 1/300.

То есть если уплату просрочили больше чем на месяц, придется платить в два раза больше.

Также вырос размер ключевой ставки, которая влияет на размер пени: с 16% в 2024 году до 21% в 2025-м.

Кроме этого, усилился камеральный контроль и предпроверочный анализ, добавила ведущий юрисконсульт «КСК Групп» Ирина Михеева.

Если темп роста начисления пеней сохранится, к концу 2025 года их сумма может достичь 800 млрд.

Такие результаты соответствуют планам Минфина. В документе о налоговой политике на 2025 год была указана цель повысить эффективность налогового администрирования, то есть улучшить собираемость платежей в бюджет.