Россияне берут в МФО займы для покупки товаров на маркетплейсах

И физлица, и бизнес продолжают брать кредиты в микрофинансовых организациях. Темпы роста выдачи в 2024 году выросли.

Большинство россиян в 2024 году брали в МФО займы для покупки товаров на маркетплейсах.

Среди клиентов, которые берут кредиты повторно, преобладают заемщики, бравшие краткосрочные займы на неотложные покупки, в том числе товары первой необходимости: продукты питания, одежду и т. д. Об этом рассказал директор департамента небанковского кредитования Центробанка Илья Кочетков.

«Мы также отмечаем, что значительный объем полученных средств заемщики тратят на погашение прежних займов. Это приводит к росту закредитованности граждан. Именно поэтому требуется комплексно пересмотреть регулирование в сфере потребительских займов и ввести дополнительные ограничения», — считает Кочетков.

Он добавил, что темпы роста объемов выдач займов в МФО выросли по отношению к 2023 и 2022 годам.

Активность высока в секторе потребительских займов: их выдано на 1,4 трлн рублей, рост составил 55% за год. Также растет сектор займов бизнесу: 130 млрд рублей, рост на 23% за год.