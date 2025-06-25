ФНС: самозанятый вправе брать на абонентское обслуживание несколько компаний

У ФНС поинтересовались, может ли самозанятый взять на абонентское обслуживание (юридические услуги) несколько компаний. Не будет ли это подпадать под признаки трудовых отношений, и как ведомство относится к практике абонентского обслуживания самозанятыми бизнеса.

Ограничения на применение НПД установлены ч. 2 ст. 4 и ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 422-ФЗ.

По подп. 1 и 8 п. 2 ст. 6 закона 422-ФЗ не признаются объектами обложения НПД доходы, получаемые в рамках трудовых отношений и по договорам ГПХ, при условии, что их заказчики — действующие или бывшие (менее 2 лет назад) работодатели самозанятых.

Таким образом, самозанятый может вести абонентское обслуживание, считает ФНС. И добавляет: главное, чтобы такие работы/услуги не содержали признаки трудовых отношений.