С 2025 года в Тульской области расширили право на пониженные ставки УСН, в том числе 0%

Для ряда отраслей в Тульской области действуют ставки 3% и 7%. А некоторые ИП на упрощенке могут применять ставку 0%.

Замначальника отдела специальных налоговых режимов УФНС по Тульской области Анжелика Хвойницкая рассказала, для каких видов деятельности в регионе действуют пониженные ставки по УСН 3% и 7%.

С 2025 года в перечень добавили производство:

безалкогольных напитков;

упакованной питьевой воды, включая минеральную;

фармацевтических субстанций.

Льготы будут действовать до 1 января 2028 года. Изменения внесли в закон Тульской области от 26.10.2017 № 80-ЗТО.

Также в регионе расширили список видов деятельности с льготной ставкой 0% для ИП на УСН. Для этого внесли изменения в закон Тульской области от 23.04.2015 № 2293-ЗТО. С 2025 года ставка 0% УСН распространяется также на производство:

фармацевтических субстанций;

лекарственных препаратов для медицинского применения;

материалов, применяемых в медицинских целях.

Эти ставки будут действовать до 1 января 2027 года.

Хвойницкая напомнила, что с 2025 года изменился порядок уплаты налога по УСН для плательщиков, которые переехали в регион, где ставка ниже. Им придется платить налог по прежней ставке в течение трех лет начиная с года смены места нахождения.

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