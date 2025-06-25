УФНС: с бонусов и премий для покупателей нет НДС. Но есть исключения и особые ситуации

Бонусы за покупку определенного объема товаров или досрочную оплату не уменьшают стоимость отгруженных товаров.

Бонусы и премии для покупателей не включаются в налоговую базу по НДС. Речь идет о поощрении, которое покупатель получает от продавца за выполнение определенных условий договора: приобретение конкретного объема товаров (работ, услуг), досрочную оплату товара или других.

Такие выплаты не уменьшают стоимость отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) для целей расчета базы по НДС, указывает региональное УФНС.

Исключение – когда уменьшение стоимости отгрузки на сумму выплаченных бонусов предусмотрено договором.

В этом случае продавец должен скорректировать налоговую базу по НДС, выставив покупателю корректировочный счет-фактуру. Если изменилась цена товаров по нескольким счетам-фактурам одного и того же покупателя, то можно оформить единый корректировочный счет-фактуру.

Разницу между НДС до и после уменьшения стоимости товара продавец вправе принять к вычету на основании п. 13 ст. 171 НК. При этом у покупателя возникает обязанность по восстановлению суммы НДС, ранее принятой к вычету.

Если бонус – это дополнительный товар (работа, услуга), то они подлежат налогообложению в соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 146 НК как передача товаров (работ, услуг) на безвозмездной основе. Или придется доказать, что цена основного товара включает стоимость дополнительных товаров (работ, услуг).

Покупатель не вправе принимать к вычету НДС по товарам (работам, услугам), полученным на безвозмездной основе. Счет-фактуру по такой операции покупатель в книге покупок не регистрирует.

Научим работать с НДС по правилам 2025 г. на курсе профпереподготовки «Главный бухгалтер на ОСНО».

Вы узнаете, как рассчитывать налоги, заполнять по ним отчетность и декларации, сможете выбрать законный метод налоговой оптимизации, работать с аналитикой и строить финмодели, чтобы на их основе предлагать управленческие решения руководителю.

Сейчас вы можете купить курс со скидкой 61% за 12 900 рублей вместо 33 000 рублей.

Записаться

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов.