В России снизились ставки по ипотеке

Средний уровень полной стоимости кредита (ПСК) уменьшился на 1 п.п. за месяц. Минимальный опустился до уровня 25%.

Шесть банков из топ-10 снизили ставки по базовым ипотечным программам. Так, средний уровень полной стоимости кредитов снизился на 1 п.п. и опустился ниже 28%. Минимальный уровень ПСК по ипотеке спустился на 1,2 п.п. — до 25%.

ПСК учитывает не только ставку банка, но и дополнительные платежи, например страховку по кредиту.

Эксперты не считают такое снижение весомым.

«Снижение ставок не делает рыночные ипотечные кредиты реально более доступными, поскольку при стандартных условиях долговая нагрузка и переплата остаются неподъемными», — сказал представитель рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов.

Он считает, что ипотека станет доступной только при ставках ниже 15% годовых. Таких ставок не стоит ждать раньше 2026 года, уверен Беликов.

Тем не менее, снижение ставок по рыночной ипотеке сделает ее хотя бы чуть более привлекательной для заемщиков, считает старший директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова. Из-за этого спрос на такие кредиты может немного вырасти.

Ранее мы писали, что в июне-2025 средние ставки по ипотеке продолжают снижаться.