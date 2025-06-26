👦 👧 На что родители разрешают детям тратить деньги в интернете: в 10 лет уже можно

76% россиян считают, что дети старше 10 лет могут делать первые онлайн-покупки. Родители не против трат на книги, образование и одежду.

Родители готовы оформлять банковские продукты для детей и разрешать им делать покупки в интернете. Но при этом собираются установить ограничения и контролировать, что именно приобретают дети.

Согласно опросу, проведенному ВТБ, 76% россиян считают возраст от 10 лет и старше приемлемым для первых онлайн-трат. Более трети опрошенных назвали оптимальным для начала самостоятельных покупок в интернете возраст 14–15 лет.

21% опрошенных уже завели своим детям отдельные банковские карты, еще 30% готовы это сделать при условии установления лимитов по расходам. Только 8% россиян не будут оформлять финансовые продукты для детей.

С покупками ребенка в интернете без разрешения сталкивались многие: 8% отметили, что подобные ситуации происходили неоднократно, еще 17% — что они были единичными.

Около 60% россиян считают допустимыми онлайн-траты детей до 14 лет на книги и образовательные подписки. Около 40% респондентов не возражают против онлайн-покупок одежды.

Траты на музыкальные сервисы одобрили менее трети опрошенных, около 20% не против внутриигровых расходов. Только 5% родителей разрешают донаты блогерам.

Россияне предпочитают следить за расходами при помощи родительского контроля в банковских приложениях (60%) и СМС о транзакциях (52%). Почти половина опрошенных устанавливает лимиты и запреты на покупки.

75% респондентов считают, что ответственность за финансовое поведение детей в интернете лежит на родителях. Еще 5% уверены, что отвечать должны онлайн-платформы, внедряя меры защиты и механизм подтверждений.