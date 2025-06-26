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ОСАГО

Эксперимент-2025 с проверкой ОСАГО по камерам хотят отменить

Минфин предлагает сразу запускать проверку со штрафами.

Эксперимент по проверке ОСАГО у водителей по камерам дорожного движения проводить не будут. Инициативу об отмене его проведения направил в Правительство Минфин.

Запустить эксперимент хотели в марте 2025 года, потом его начало перенесли на июль, а теперь предлагается не проводить вообще. Предполагалось, что во время тестирования водителей без полиса не будут штрафовать, но будут отправлять им предупреждения на Госуслугах. Так планировалось отладить систему и избежать ошибок.

Теперь водителей без ОСАГО предлагается сразу начать штрафовать. В Минфине пояснили, что это связано с поручением Президента — ускорить введение автоматического контроля полисов. Кабмин, Банк России и МВД должны принять меры уже к 1 ноября этого года.

Результатом выполнения этого поручения будет запуск автоматической проверки ОСАГО, в том числе выписка постановлений об административных нарушениях, то есть штрафов.

Центробанк поддерживает запуск контроля полисов ОСАГО через камеры. Регулятор считает, что это повысит защищенность на дорогах всех автомобилистов.

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