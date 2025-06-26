ЦОК КПП УСН 26.06 Мобильный
ЕСХН

Налоговики назвали основные нарушения-2025 при применении ЕСХН

В ходе камеральных проверок налоговых деклараций по ЕСХН инспекторы анализируют не только финансово-хозяйственную деятельность сельхозпроизводителей, но и данные контрагентов по всей цепочке взаимодействия.

УФНС Херсонской области подчеркивает, что сельское хозяйство играет ведущую роль в экономике региона. поэтому уделяет особое внимание контролю за соблюдением налогового законодательства сельхозпроизводителями. В ход идет весь комплекс мероприятий налогового контроля.

Основными источниками информации выступают:

  • движение денег по расчетным счетам;

  • первичные учетные документы;

  • ответы госорганов (Минсельхоз, Ростехнадзор и др.);

  • данные о численности сотрудников, зарплате и объемах выполненных работ;

  • показания свидетелей и иные сведения.

Вот основные выявленные нарушения при применении ЕСХН:

Суть нарушения

Детали нарушения

1

Необоснованное занижение доходов

  • Невключение в налоговую базу полученных субсидий на возмещение процентов по долговым обязательствам.

  • Сокрытие выручки от реализации товаров (работ, услуг).

2

Неправомерное завышение расходов

  • Учет затрат без надлежащего документального подтверждения.

  • Искусственное увеличение расходов при взаимодействии с проблемными контрагентами.

В итоге 151 камеральная проверка сельхозпроизводителей дала дополнительно бюджету 4,8 млн рублей и уменьшила убытки на 149,7 млн.

Налоговики Херсонской области предупредили, что нарушения налогового законодательства в агропромышленном секторе влекут доначисление налогов, штрафов и пеней, утрату права на применение ЕСХН, а также уголовную ответственность.

Автор

Начать дискуссию

Интересные материалы

Главная Конференция Премиум