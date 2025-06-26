Налоговики назвали основные нарушения-2025 при применении ЕСХН

В ходе камеральных проверок налоговых деклараций по ЕСХН инспекторы анализируют не только финансово-хозяйственную деятельность сельхозпроизводителей, но и данные контрагентов по всей цепочке взаимодействия.

УФНС Херсонской области подчеркивает, что сельское хозяйство играет ведущую роль в экономике региона. поэтому уделяет особое внимание контролю за соблюдением налогового законодательства сельхозпроизводителями. В ход идет весь комплекс мероприятий налогового контроля.

Основными источниками информации выступают:

движение денег по расчетным счетам;

первичные учетные документы;

ответы госорганов (Минсельхоз, Ростехнадзор и др.);

данные о численности сотрудников, зарплате и объемах выполненных работ;

показания свидетелей и иные сведения.

Вот основные выявленные нарушения при применении ЕСХН:

№ Суть нарушения Детали нарушения 1 Необоснованное занижение доходов Невключение в налоговую базу полученных субсидий на возмещение процентов по долговым обязательствам.

Сокрытие выручки от реализации товаров (работ, услуг). 2 Неправомерное завышение расходов Учет затрат без надлежащего документального подтверждения.

Искусственное увеличение расходов при взаимодействии с проблемными контрагентами.

В итоге 151 камеральная проверка сельхозпроизводителей дала дополнительно бюджету 4,8 млн рублей и уменьшила убытки на 149,7 млн.

Налоговики Херсонской области предупредили, что нарушения налогового законодательства в агропромышленном секторе влекут доначисление налогов, штрафов и пеней, утрату права на применение ЕСХН, а также уголовную ответственность.