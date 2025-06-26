Налоговики назвали основные нарушения-2025 при применении ЕСХН
УФНС Херсонской области подчеркивает, что сельское хозяйство играет ведущую роль в экономике региона. поэтому уделяет особое внимание контролю за соблюдением налогового законодательства сельхозпроизводителями. В ход идет весь комплекс мероприятий налогового контроля.
Основными источниками информации выступают:
движение денег по расчетным счетам;
первичные учетные документы;
ответы госорганов (Минсельхоз, Ростехнадзор и др.);
данные о численности сотрудников, зарплате и объемах выполненных работ;
показания свидетелей и иные сведения.
Вот основные выявленные нарушения при применении ЕСХН:
№
Суть нарушения
Детали нарушения
1
Необоснованное занижение доходов
2
Неправомерное завышение расходов
В итоге 151 камеральная проверка сельхозпроизводителей дала дополнительно бюджету 4,8 млн рублей и уменьшила убытки на 149,7 млн.
Налоговики Херсонской области предупредили, что нарушения налогового законодательства в агропромышленном секторе влекут доначисление налогов, штрафов и пеней, утрату права на применение ЕСХН, а также уголовную ответственность.
Начать дискуссию