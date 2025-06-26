Минэкономразвития: в особых экономических зонах сегодня работают свыше 100 резидентов из более чем 30 стран

24 июня 2025 года глава Минэкономразвития Максим Решетников встретился с главами иностранных дипломатических миссий. Он заявил, что в условиях глобальных экономических изменениях запрос на совместное развитие и создание надежных и долгосрочных союзов с проверенными партнерами усиливается.

«Российская экономика сегодня — это экономика возможностей. Идут масштабные преобразования, разворачиваются крупные проекты развития. Эти процессы поддержаны государством и открыты для участия иностранных партнеров», — отметил Решетников.

Он рассказал об инвестиционных преимуществах России: понятных тарифах на энергоресурсы, развитую логистическую инфраструктуру, конкурентную налоговую систему и разнообразные механизмы поддержки.

«К примеру, в особых экономических зонах сегодня работают свыше 100 резидентов из более чем 30 стран. Они инвестировали почти 200 миллиардов рублей, создали 11 тысяч рабочих мест. Например, с Ираном налаживаем производство чистящих средств, с Белоруссией выпускаем сельхозтехнику, с Индией локализовали производство медизделий», — уточнил министр.

Сейчас Россия подтверждает свою приверженность международным обязательствам и готова к конструктивному взаимодействию с иностранными партнерами на основе доверия, справедливости и взаимной выгоды, добавил Решетников.