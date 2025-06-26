Из УСН в АУСН: смена налогового режима – это не прекращение предпринимательской деятельности

Если предприниматель перешел с упрощенки на автоУСН, нужно отправить отчетность, заплатить налог и взносы в установленные сроки.

Налоговики разъяснили, когда нужно уплатить страховые взносы и налог по УСН, а также представить последнюю декларацию, если ИП без сотрудников перешел с упрощенки на АУСН.

«Смена налогового режима не является прекращением предпринимательской деятельности», — отметили инспекторы.

С учетом положений п. 2 ст. 346.23 НК, декларацию по УСН нужно подать не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем, когда подали уведомление о прекращении предпринимательской деятельности, в отношении которой применялась упрощенка. То есть срок не переходит следующий год.

Налог нужно заплатить до 28 числа следующего месяца после прекращения деятельности. Страховые взносы за 2025 год нужно заплатить до 29 декабря 2025 года.

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