Налоговый вычет за секции для детей хотят проиндексировать

Депутат Госдумы направила в Минфин обращение и предлагает закрепить механизм автоматической ежегодной индексации социального налогового вычета по НДФЛ на дополнительное образование, в том числе детские спортивные занятия.

Проиндексировать налоговый вычет за расходы на дополнительное образование для детей, включая кружки и спортивные занятия, в соответствии с официальной инфляцией, предложили в Госдуме. Соответствующее обращение депутат Анна Скрозникова направила в Минфин.

«Считаю необходимым рассмотреть индексацию налогового вычета за расходы на дополнительное образование для детей, включая секции, кружки и спортивные занятия, в соответствии с официальной инфляцией с учетом инфляции за 2024 и 2025 годы», — сказано в обращении.

Там уточняется, что стоимость детских занятий растет ежегодно темпами выше инфляции. Так, в 2024 году услуги дошкольного и дополнительного образования подорожали в среднем на 12,3% по сравнению с 2023 годом. В 2025 году ожидается рост стоимости до 15–20%.

По мнению Скрозниковой, помимо индексации необходимо законодательно закрепить механизм автоматической ежегодной индексации данного налогового вычета. Это позволит сделать более доступными секции, кружки и спортивные занятия для детей, полагает депутат.