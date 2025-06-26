Для неучета НКО доходов они должны соответствовать двум критериям
Помимо ст. 251 НК, при определении налоговой базы не учитывают целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности:
поступившие безвозмездно;
и использованные НКО по назначению.
Перечень таких поступлений приведен в п. 2 ст. 251 НК.
При этом нужно вести раздельный учет доходов/расходов в рамках целевых поступлений.
Таким образом, доходы НКО, не соответствующие перечню и указанным условиям учитывают при налогообложении прибыли в общем порядке.
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