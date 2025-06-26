Для неучета НКО доходов они должны соответствовать двум критериям

Статья 251 НК содержит исчерпывающий перечень доходов, которые не учитывают при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Помимо ст. 251 НК, при определении налоговой базы не учитывают целевые поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение ими уставной деятельности:

поступившие безвозмездно ;

и использованные НКО по назначению.

Перечень таких поступлений приведен в п. 2 ст. 251 НК.

При этом нужно вести раздельный учет доходов/расходов в рамках целевых поступлений.

Таким образом, доходы НКО, не соответствующие перечню и указанным условиям учитывают при налогообложении прибыли в общем порядке.

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