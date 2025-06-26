К 2026 году контрактная система перейдет к полной цифровизации

Замглавы Минфина Алексей Лавров рассказал о развитии контрактной системы и перспективных задачах в этой сфере на всероссийской конференции «Госзакупки Пермь-2025».

«Этап больших изменений в закупочном законодательстве закончился. Контрактная система функционирует устойчиво, и можно уверенно говорить о том, что были приняты правильные решения. Теперь нужно переходить к стабилизации регулирования», – заявил Алексей Лавров.

Он добавил, что сейчас обсуждаются вопросы сокращения сроков на размещение извещения и заключение контрактов. Также хотят ввести в законодательство принципы электронного магазина.

«В 2025 году мы перешли к качественно новому уровню контрактной системы. Формально переход к полной цифровизации завершится уже в следующем году», – уверен замминистра финансов.

Для полного решения задачи осталось автоматизировать единичные позиции.