Госдума ратифицировала соглашение о трансграничном допуске к биржам ЕАЭС

Разрешили взаимный допуск к размещению и обращению ценных бумаг эмитентов из стран ЕАЭС.

25 июня 2025 года Госдума в третьем чтении ратифицировала соглашение о трансграничном допуске к биржам ЕАЭС.

Соглашение предусматривает возможность взаимного допуска к размещению и обращению ценных бумаг эмитентов из стран участниц ЕАЭС и создает упрощенный доступ ценных бумаг на финансовые рынки.

Эмитенты должны соблюдать требования, установленные законодательством государства-члена ЕАЭС, на территории которого он зарегистрирован, и требования к организации размещения ценных бумаг за пределами этого государства.

Биржа будет предоставлять трансграничный допуск ценных бумаг при условии, если они включены в список высшей категории на бирже государства регистрации эмитента.

Соглашение подписали в городе Алматы 31 января 2025 года, сейчас проходят процедуры ратификации во всех странах ЕАЭС.