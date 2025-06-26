ФНС: уведомление о сумме налога на вклады пришлют осенью, но самостоятельно можно посчитать уже сейчас

В 2025 году нужно платить налог по вкладам за 2024 год. НДФЛ облагается доход минус необлагаемая сумма.

В личных кабинетах налогоплательщиков-физических лиц есть данные о сумме полученных в прошлом году процентных доходах по банковским вкладам, сообщает ФНС.

Сумму налога, которую нужно заплатить, налоговики пришлют осенью в уведомлении вместе с имущественными налогами. Но уже сейчас можно самостоятельно рассчитать, сколько придется платить.

НДФЛ облагается общая сумма процентов по вкладу за год за минусом необлагаемой суммы.

Необлагаемую сумму рассчитывают по формуле: 1 млн рублей × максимальное значение ключевой ставки ЦБ на первое число каждого месяца в отчетном году.

В 2024 году максимальное значение ключевой ставки 21%, то есть необлагаемый минимум за 2024 год составляет 210 тыс. рублей. Соответственно, облагается налогом доход сверх этой суммы.

Пример Человек получил доход по вкладу в сумме 200 тыс. рублей. Значит, НДФЛ с этого дохода платить не нужно. Если доход составил 300 тыс., то НДФЛ по ставке 13% составит 11 700 руб.: (300 000 – 210 000) × 13%.

Заплатить такой налог нужно до 1 декабря 2025 года.