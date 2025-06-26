Минтруд поменяет порядок подтверждения вида деятельности обособок
Минтруд разработал проект порядка подтверждения основного вида экономической деятельности юрлица по месту нахождения обособленного подразделения.
Также подготовили правила выделения подразделений страхователя в самостоятельные классификационные единицы (СКЕ).
Проект приказа предусматривает, что:
страхователь будет подтверждать ОВЭД по месту нахождения подразделения, только если по бухотчетности за прошлый год ОВЭД изменился. Срок – не позднее 15 апреля. Сейчас вид деятельности подтверждают ежегодно;
для подтверждения ОВЭД нужно будет подать заявление и справку-подтверждение.
Разработаны условия для выделения подразделений страхователя в СКЕ:
ведение подразделениями видов деятельности, не являющихся основными;
ведение страхователем бухучета финансово-хозяйственной деятельности подразделения для составления отчета ЕФС-1 (подраздел 2.1.1);
отсутствие долга по уплате взносов, пеней и штрафов на день подачи заявления о выделении подразделений в СКЕ.
Также в проекте есть рекомендуемые формы заявлений и справки-подтверждения.
Планируется, что новые правила вступят с 1 сентября 2025 года. Действующие сейчас нормы утратят силу: п. 2 проекта приказа.
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