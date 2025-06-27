Мишустин призвал ФАС решительнее защищать россиян от недобросовестной конкуренции

Глава антимонопольной службы доложил о состоянии конкуренции за 2024 год.

Глава ФАС Максим Шаскольский представил доклад о состоянии конкуренции за 2024 год на заседании кабмина.

Он рассказал, что число обращений граждан по вопросам роста цен на продукты питания по итогам 2024 года снизилось в 1,7 раза по сравнению с 2023 годом, и более чем в 17 раз – по сравнению с 2022 годом.

В 67 регионах действуют соглашения о стабилизации цен на потребительские товары. Индекс потребительских цен по товарам, в отношении которых заключены соглашения, там ниже, чем в других субъектах.

По итогам 2024 года цены на препараты из перечня ЖНВЛП (жизненно необходимые) снижены в среднем на 16%.

С начала 2025 года динамика изменения цен на бензин марок АИ-92, АИ-95 и дизтопливо не превышает уровень инфляции.

ФАС дважды выдала крупнейшим маркетплейсам предупреждения за навязывание невыгодных условий и за непрозрачный механизм участия продавцов в автоакциях. Площадки исполнили предупреждения. Сейчас служба проверяет законность действий маркетплейсов по предоставлению скидок на товары продавцов за собственный счет.

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал главу ФАС решительнее защищать граждан от последствий недобросовестной конкуренции, взаимодействуя для этого со всеми игроками рынка, смелее отстаивать интересы людей, используя для этого все инструменты.

Ранее мы писали, что ФАС выдала Wildberries предостережение за то, что заставляет продавцов открывать счета в дочернем банке.