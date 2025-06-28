Каждый второй сотрудник уже использует ИИ в работе

81% работников видят в искусственном интеллекте новые возможности для карьеры.

Имеет место значительный рост внедрения ИИ-инструментов. Вот главные цифры, как изменилось отношение к ИИ за год:

Фактор использования ИИ 2025 год 2024 год Используют ИИ сейчас 48% 27% Пока не используют, но планируют 38% 52% Не используют и не собираются 14% 21%

Эти цифры говорят о том, что искусственный интеллект перестал быть нишевым инструментом и становится массовым явлением. 86% россиян либо уже работают с ИИ, либо рассматривают такую возможность в ближайшем будущем.

Ключевое направление для использования ИИ-инструментов, по мнению участников исследования, — помощь в коммуникациях.

№ Цель применения ИИ Пояснение Первое место Более половины опрошенных (55%) используют ИИ для подготовки текстов Писем, ответов клиентам, общения с коллегами и партнерами Второе место Саморазвитие — 48% Применяют ИИ для обучения: анализа информации, систематизации знаний, поиска ответов на сложные вопросы Третье место Автоматизация рутинных задач — 44% ИИ берет на себя обработку данных, составление отчетов, планирование встреч и другие повторяющиеся операции, освобождая время для более важных дел

Это итоги опроса Русской Школы Управления (РШУ), пресс-релиз есть у «Клерка».

Многие активно используют ИИ для визуального контента (42%) — генерации изображений, создания презентаций, оформления постов. Еще 40% для написания коммерческих текстов: продающих предложений, имейл-рассылок, постов в соцсетях.

Менее распространенные, но популярные направления — анализ данных (34%), обучение сотрудников (25%) и стратегическое планирование (22%).

Подавляющее большинство опрошенных (81%) считают, что ИИ открывает новые возможности для профессионального развития. Лишь 19% уверены, что технологии не повлияют на их карьеру.

По мнению участников исследования, искусственный интеллект играет ключевую роль в дизайне (70%), маркетинге и PR (66%), а также в ИТ (60%).

Кроме того, респонденты считают, что ИИ-технологии важны в HR (39%), клиентском сервисе (36%), менеджменте (33%) и финансах (27%).

«Особенно показательно, что технологии массово проникают не только в технические, но и в гуманитарные сферы: маркетинг, дизайн, коммуникации. Это говорит о том, что современные ИИ-инструменты действительно стали удобными и доступными для пользователей без специальной подготовки. При этом важно понимать: ИИ не заменяет специалиста, а меняет характер работы. В ближайшее время ключевым навыком станет не просто умение пользоваться нейросетями, а способность грамотно ставить им задачи и критически оценивать результаты. Те, кто освоит эту “гибридную” модель работы, получат серьезное конкурентное преимущество на рынке труда», — считает Анастасия Боровская, директор РШУ.

В исследовании приняли участие 1 198 человек: сотрудники компаний из разных отраслей бизнеса.