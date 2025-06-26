❗❗❗ УСН для торговли могут отменить: поручение Путина — до 1 декабря

До конца 2025 года Правительство должно предложить, как реформировать упрощенную систему налогообложения для торговой деятельности. Речь о поэтапном переходе на НДС и возможной отмене упрощенки в этой сфере уже с 2026 года.

До 1 декабря 2025 года Правительство России совместо с «Деловой Россией» должно представить предложения по корректировке упрощtнной системы налогообложения (УСН) для предприятий торговли. Такое поручение Владимир Путин дал по итогам встречи с членами «Деловой России».

Речь идет о реформе УСН: бизнес-сообщество предложило «донастроить» режим — фактически, распространить на торговые компании и ИП обязанность уплачивать НДС. Весной 2025 года с такой инициативой выступила «Деловая Россия». Предполагается постепенное снижение порога по доходу, после превышения которого торговые ИП и компании обязаны перейти на уплату НДС.

Конечная цель — полный отказ от УСН в сфере торговли.

При этом подчtркивается: льготные режимы должны остаться для производственных предприятий, сферы услуг и несетевых магазинов.

Если изменения в Налоговый кодекс РФ будут приняты до конца 2025 года, новые правила могут вступить в силу уже с 1 января 2026-го. В противном случае — не раньше 2027 года, так как любые налоговые изменения начинают действовать с начала налогового периода (для УСН это календарный год).

Параметр Суть Цель изменений Отмена УСН в торговле, распространение НДС Исключения Производственные компании, услуги, несетевые магазины Текущая норма по НДС на УСН (с 2025 года) При доходе свыше 60 млн ₽ в год (условно 5 млн в месяц) возникает НДС Варианты ставок НДС при превышении порога 5% и 7% без вычетов или 10% и 20% с вычетами Когда могут вступить изменения С 1 января 2026 года (если примут до декабря 2025)

Уже сейчас, с 2025 года, организации и ИП на УСН обязаны уплачивать НДС при превышении дохода в 60 млн рублей в год. Бизнесу предлагается выбор: платить НДС по сниженной ставке 5 или 7% без вычетов либо перейти на общую ставку 10% или 20% с вычетами.