❗❗❗ УСН для торговли могут отменить: поручение Путина — до 1 декабря
До 1 декабря 2025 года Правительство России совместо с «Деловой Россией» должно представить предложения по корректировке упрощtнной системы налогообложения (УСН) для предприятий торговли. Такое поручение Владимир Путин дал по итогам встречи с членами «Деловой России».
Речь идет о реформе УСН: бизнес-сообщество предложило «донастроить» режим — фактически, распространить на торговые компании и ИП обязанность уплачивать НДС. Весной 2025 года с такой инициативой выступила «Деловая Россия». Предполагается постепенное снижение порога по доходу, после превышения которого торговые ИП и компании обязаны перейти на уплату НДС.
Конечная цель — полный отказ от УСН в сфере торговли.
При этом подчtркивается: льготные режимы должны остаться для производственных предприятий, сферы услуг и несетевых магазинов.
Если изменения в Налоговый кодекс РФ будут приняты до конца 2025 года, новые правила могут вступить в силу уже с 1 января 2026-го. В противном случае — не раньше 2027 года, так как любые налоговые изменения начинают действовать с начала налогового периода (для УСН это календарный год).
Параметр
Суть
Цель изменений
Отмена УСН в торговле, распространение НДС
Исключения
Производственные компании, услуги, несетевые магазины
Текущая норма по НДС на УСН (с 2025 года)
При доходе свыше 60 млн ₽ в год (условно 5 млн в месяц) возникает НДС
Варианты ставок НДС при превышении порога
5% и 7% без вычетов или 10% и 20% с вычетами
Когда могут вступить изменения
С 1 января 2026 года (если примут до декабря 2025)
Уже сейчас, с 2025 года, организации и ИП на УСН обязаны уплачивать НДС при превышении дохода в 60 млн рублей в год. Бизнесу предлагается выбор: платить НДС по сниженной ставке 5 или 7% без вычетов либо перейти на общую ставку 10% или 20% с вычетами.
По данным Петростата, на 1 октября 2024 года в Петербурге в сфере торговли были заняты 27% всех компаний (55,6 тыс. из 208,4 тыс.) и 29% ИП (64 тыс. из 220 тыс.). Именно на этот сегмент, судя по всему, и будет направлен следующий этап налоговой реформы.
Комментарии1
И вот снова настало время для налоговой реформы, чтобы, не дай бог, в торговой сфере не осталось ни одного бизнеса, который смог бы хоть немного притормозить на УСН, пока мы все пробиваем дно с тройным смертельным сальто.