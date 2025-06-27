Минцифры: приложение для въезда в Россию иностранцев ruID уже можно скачать
Новое мобильное приложение для иностранцев ruID досутпно для скачивания, сообщает Минцифры. Через него можно подать заявление о въезде в Россию, проверить ограничения на въезд и сформировать цифровой профиль для получения госуслуг. Приложение можно скачать в RuStore, Google Play, AppGallery, App Store.
В приложении можно выбрать язык:
Английский;
Армянский;
Казахский;
Киргизский;
Русский;
Таджикский;
Узбекский.
Порядок отправки заявления о безвизовом въезде в Россию:
зарегистрироваться в ruID. Для этого нужна электронная почта, российский номер телефона указывать не обязательно;
не позднее, чем за 72 часа до въезда в Россию, указать цель поездки и свои данные. В исключительных случаях сообщить о визите можно за 4 часа до пересечения границы;
сфотографироваться;
сфотографировать документ, удостоверяющий личность;
записать голос;
дождаться проверки данных.
Без заявления могут въезжать в России граждане Беларуси, дети до 6 лет, дипломаты и сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных в России и члены их семей.
На границе проверят данные из заявления и сформируют цифровой профиль иностранца. Одновременно создаются СНИЛС и стандартная учетная запись на Госуслугах. Они понадобятся для оформления российской сим-карты.
Новый порядок въезда в страну будет действовать с 30 июня 2025 года.
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