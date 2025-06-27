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Минцифры: приложение для въезда в Россию иностранцев ruID уже можно скачать

Теперь чтобы въехать в РФ без визы нужно регистрироваться в приложении. Отправить заявление следует не позже, чем за 72 часа до въезда.

Новое мобильное приложение для иностранцев ruID досутпно для скачивания, сообщает Минцифры. Через него можно подать заявление о въезде в Россию, проверить ограничения на въезд и сформировать цифровой профиль для получения госуслуг. Приложение можно скачать в RuStore, Google Play, AppGallery, App Store.

В приложении можно выбрать язык:

  • Английский;

  • Армянский;

  • Казахский;

  • Киргизский;

  • Русский;

  • Таджикский;

  • Узбекский.

Порядок отправки заявления о безвизовом въезде в Россию:

  • зарегистрироваться в ruID. Для этого нужна электронная почта, российский номер телефона указывать не обязательно;

  • не позднее, чем за 72 часа до въезда в Россию, указать цель поездки и свои данные. В исключительных случаях сообщить о визите можно за 4 часа до пересечения границы;

  • сфотографироваться;

  • сфотографировать документ, удостоверяющий личность;

  • записать голос;

  • дождаться проверки данных.

Без заявления могут въезжать в России граждане Беларуси, дети до 6 лет, дипломаты и сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных в России и члены их семей.

На границе проверят данные из заявления и сформируют цифровой профиль иностранца. Одновременно создаются СНИЛС и стандартная учетная запись на Госуслугах. Они понадобятся для оформления российской сим-карты.

Новый порядок въезда в страну будет действовать с 30 июня 2025 года.

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