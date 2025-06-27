Минцифры: приложение для въезда в Россию иностранцев ruID уже можно скачать

Теперь чтобы въехать в РФ без визы нужно регистрироваться в приложении. Отправить заявление следует не позже, чем за 72 часа до въезда.

Новое мобильное приложение для иностранцев ruID досутпно для скачивания, сообщает Минцифры. Через него можно подать заявление о въезде в Россию, проверить ограничения на въезд и сформировать цифровой профиль для получения госуслуг. Приложение можно скачать в RuStore, Google Play, AppGallery, App Store.

В приложении можно выбрать язык:

Английский;

Армянский;

Казахский;

Киргизский;

Русский;

Таджикский;

Узбекский.

Порядок отправки заявления о безвизовом въезде в Россию:

зарегистрироваться в ruID. Для этого нужна электронная почта, российский номер телефона указывать не обязательно;

не позднее, чем за 72 часа до въезда в Россию, указать цель поездки и свои данные. В исключительных случаях сообщить о визите можно за 4 часа до пересечения границы;

сфотографироваться;

сфотографировать документ, удостоверяющий личность;

записать голос;

дождаться проверки данных.

Без заявления могут въезжать в России граждане Беларуси, дети до 6 лет, дипломаты и сотрудники дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, а также сотрудники международных организаций и их представительств, аккредитованных в России и члены их семей.

На границе проверят данные из заявления и сформируют цифровой профиль иностранца. Одновременно создаются СНИЛС и стандартная учетная запись на Госуслугах. Они понадобятся для оформления российской сим-карты.

Новый порядок въезда в страну будет действовать с 30 июня 2025 года.